Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Yunus Emre Yıldırım idaresindeki 27 ALP 228 plakalı otomobil, Yavuzeli-Araban kara yolu Karadağ mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Berkay Koçer, hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Hüseyin Yıldız ile Hacı Yıldız ise olay yerine gelen ambulansla Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.



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