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Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

17.06.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kentte fuhşu engellemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Şahinbey ilçesinde yapılan eş zamanlı baskınla 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda cinsel uyarıcı malzeme ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

32 kişiye idari para cezasının uygulandığı baskınlarda bazı evler de mühürlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Gaziantep fuhuş

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