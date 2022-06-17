Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kentte fuhşu engellemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Şahinbey ilçesinde yapılan eş zamanlı baskınla 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda cinsel uyarıcı malzeme ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

32 kişiye idari para cezasının uygulandığı baskınlarda bazı evler de mühürlendi.

