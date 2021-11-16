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Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

16.11.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem ve eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütünün mali yapısına yönelik olarak hazırlanan MASAK raporunun incelenmesi ile emniyet mahrem ve eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyonda 6'sı gözaltına alınmış, 1'ini yakalama çalışmaları ise devam etmektedir." denildi.

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