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Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.08.2020 15:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Saffa G. katılmazken avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu, ByLock kullandığına ilişkin delillerin gerçeği yansıtmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığının delillerle sabit olduğunu, savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Saffa G'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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