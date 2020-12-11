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Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.12.2020 13:11 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Y. ile avukatı katıldı.

Sanık, örgütün dershanesinde çalıştığını ancak herhangi bir terör faaliyetinin olmadığını, kullandığı ByLock programında da suç unsuru yazışmanın bulunmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırmak suretiyle örgüte destek sağladığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Y'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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