Gaziantep'te FETÖ'nün mahrem yapılanmasında 7 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi, faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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