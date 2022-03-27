YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te fırtınada uçan çatının altında kalan işçi hastanede öldü

Gaziantep'te fırtınada uçan çatının altında kalan işçi hastanede öldü

27.03.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te fırtınada uçan çatının altında kalan işçi hastanede öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 9 Mart'ta fırtına yüzünden uçan çatının altında kalarak yaralanan inşaat işçisi Nuri Üstünel, özel hastanede tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda tedavi gören Üstünel, yaşam mücadelesini kaybetti.

İnşaat işçisinin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti
En güzel Van kedisi "Mia" olduEn güzel Van kedisi "Mia" oldu
Kırşehir'de kayboldukları bildirilen iki genç aranıyorKırşehir'de kayboldukları bildirilen iki genç aranıyor
Anahtar Kelimeler:
İşçi Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:17
Öğle
12:41
İkindi
16:11
Akşam
18:55
Yatsı
20:10
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.