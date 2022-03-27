Gaziantep'te fırtınada uçan çatının altında kalan işçi hastanede öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 9 Mart'ta fırtına yüzünden uçan çatının altında kalarak yaralanan inşaat işçisi Nuri Üstünel, özel hastanede tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda tedavi gören Üstünel, yaşam mücadelesini kaybetti.

İnşaat işçisinin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.



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