Gaziantep'te güven timlerinden kaçmak isteyen şüphelilerin rastgele ateşinde biri polis 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güven timlerinin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine kaçmaya çalışan 2 şüphelinin rastgele ateş açması sonucu biri polis 5 kişi hafif yaralandı.
Merkez Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği yakınlarında park halindeki bir motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen polis, kimlik kontrolü yapmak istedi.
Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler, yanlarında bulundurdukları tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.
Saçmaların isabet ettiği bir polis ile çevredeki biri çocuk 4 kişi hafif yaralandı.
Yaralı 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Karakoldaki polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında şüpheli 2 kişi yakalandı.
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