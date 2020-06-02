YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te hedef "sağlıklı lezzetin başkenti" olmak

Gaziantep'te hedef "sağlıklı lezzetin başkenti" olmak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.06.2020 15:24 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Lezzetin başkentinin yanına artık sağlığı da ekliyoruz. Sağlıklı lezzetin başkenti olmayı hedefliyoruz. Hijyenin de başkenti olacağız" - "Sertifikalı hijyen eğitimlerine başladık. Tüketici restoranın camında sertifikayı görünce güven duyacak. Kampanyamızın sloganı 'Her yer fıstık gibi her şey fıstık gibi' olacak"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret Odası iş birliğinde normalleşme süreciyle birlikte başlatılan "Ağzımızın Tadı Geldi" kampanyasının tanıtımı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren çok iyi bir çaba ortaya koyduğunu, mücadele sürecinde güçlü liderliğin, sağlık sistemine yapılan yatırımların, koordinasyonun ve milli dayanışmanın öneminin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Şahin, normalleşme süreci için sloganlar ve kampanyalar hazırladıklarını, normalleşmeyle birlikte her şeyin her yerin fıstık gibi olacağını ifade etti.

Gaziantep'i kalkındırmak için yaptıkları çalışmalara değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Lezzetin başkentinin yanına artık sağlığı da ekliyoruz. Sağlıklı lezzetin başkenti olmayı hedefliyoruz. Hijyenin de başkenti olacağız. Temizlik en önemli kısım. Tüketici güvenmek istiyor. Bizim de kendimize özgüvenimiz var. Sertifikalı hijyen eğitimlerine başladık. Tüketici restoranın camında sertifikayı görünce güven duyacak. Kampanyamızın sloganı 'Her yer fıstık gibi her şey fıstık gibi' olacak. Denetim yapacağız. Sektörü disipline etmezsek, bir kötü örnek çıkarsa emeğimize yazık olur. Birlikte hareket edeceğiz Koordine olacağız, safları sıklaştıracağız."

ABD'nin ve İngiltere'nin bazı bölgeler için uyguladığı seyahat uyarısını kaldırdığını anımsatan Şahin, bunun turizm açısından kendilerine çok yarayacağına dikkati çekti.

Turizmi artırmak için projeler geliştirdiklerini ifade eden Şahin, "Antik kent şehriyiz. Müzeler kentiyiz. Erikçe'de, Alleben Göletin'de, Rumkale'de karavan turizmine geçeceğiz. Şehri buna hazırlayacak gücümüz kuvvetimiz, kültürümüz turizmimiz, yetişmiş insanımız, beşeri sermayemiz var. Her yer her şey fıstık gibi olacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından kampanyanın içeriğiyle ilgili sunum yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:22
Sabah
05:05
Öğle
12:34
İkindi
16:24
Akşam
19:52
Yatsı
21:28

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Arzu Eczanesi
Sehitkamil
Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Çilek Eczanesi
Sehitkamil
Karşıyaka Sibel Eczanesi
Sehitkamil
Ülkü Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Eczanesi
Sahinbey
Dilay Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Kılıç’tan 19 Mayıs mesajı

Başkan Kılıç’tan 19 Mayıs mesajı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Koronadan sonra kawasaki paniği

Koronadan sonra kawasaki paniği

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.