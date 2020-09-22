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Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 11 otomobil ile 2 motosikletin çalınması, 2 otomobilden de hırsızlık olaylarının faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonunda, aralarında lüks bir otomobilin de bulunduğu hırsızlık olaylarına ilişkin düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, hırsızlık şebekesi tarafından çeşitli tarihlerde gerçekleşen hırsızlık anlarının da güvenlik kameralarınca kaydedildiği belirtildi.

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