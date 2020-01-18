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  4. Gaziantep'te hırsızlık ve kapkaç iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık ve kapkaç iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Gaziantep'te hırsızlık ve kapkaç iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık ve kapkaç iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerdeki hırsızlık ve kapkaç olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 7 zanlının kimliğini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde iki zanlının sokakta kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaları ve bir şüphelinin iş yerindeki kasadan parayı çalma anı yer alıyor.

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Gaziantep Hırsızlık Kapkaç tutuklanma Zanlı

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