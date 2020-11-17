Gaziantep’te huzur operasyonu: 164 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptıkları operasyonlarda toplamda 164 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 164 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 44 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 29 şahsa hırsızlık suçundan ve 91 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 164 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 203 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, ruhsatsız 4 adet tabanca, 2 adet tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, toplam 81 fişek, 1 adet gasp edilen cep telefonu, çalıntı 2 araç, 3 motosiklet, 15 cep telefonu ile çeşitli çalıntı malzemeler, 22 adet kaçak cep telefonu, 3 adet suça konu cep telefonu, 134 paket kaçak sigara, 46 kesici alet, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

