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Gaziantep’te huzur operasyonu: 165 kişiye işlem

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.11.2020 14:07 | Son Güncelleme

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 165 kişiye işlem yaptı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 165 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 165 kişiye işlem yaptı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 165 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 40 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 34 şahsa hırsızlık suçundan ve 91 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 165 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 160 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet madde kullanımında kullanılan rulo folyo, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 7 adet ruhsatsız tabaca 35 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek 7 adet kartuş, 4 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet suça konu araç, 1 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet suça konu cep telefonu, 3 adet suça konu sim kart, 7 adet çalıntı hırsızlık malzemesi, 4 adet suça konu hırsızlık malzemesi, bir miktar çalıntı kablo, 38 adet kesici alet ele geçirdi.

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