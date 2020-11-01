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Gaziantep’te huzur operasyonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.11.2020 14:57 | Son Güncelleme

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 42 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 22 şahsa hırsızlık suçundan ve 54 aranan şahıs yakalayarak toplamda 118 kişiye işlem yaptı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 135 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 42 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 22 şahsa hırsızlık suçundan ve 54 aranan şahıs yakalayarak toplamda 118 kişiye işlem yaptı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 135 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 42 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 22 şahsa hırsızlık suçundan ve 54 aranan şahıs yakalanarak toplamda 118 kişiye işlem yapıldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 241 gram uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 240 litre bandrolsüz alkol, 80 paket gümrük kaçağı sigara, 6 adet ruhsatsız tabanca 129 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek 23 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca 29 adet kurusıkı fişeği, 1 adet AK-47 fişeği, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet suça konu araç, 1 adet çalıntı cep telefonu ve 1 adet kulaklık, 1 adet suça konu cep telefonu, bir miktar çalıntı yaşam malzemesi, 1 adet oyun aleti, 1 adet çalıntı kol saati, 20 adet kesici alet ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

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