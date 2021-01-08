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Gaziantep’te huzur operasyonu

08.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te hırsızlara ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan huzur operasyonunda 12 zanlı tutuklandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Gaziantep’te hırsızlara ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan huzur operasyonunda 12 zanlı tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik huzur operasyonu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 32 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı, 4 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 17 şüpheli şahsa işlem yapılarak, 13 faili meçhul olay aydınlatıldı. 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi,2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 130 aranan şahıs yakalandı, 40 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.
Yapılan operasyonda ise, 277 gram uyuşturucu madde, bir miktar uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 844 bin 970 adet sigara kâğıdı, 4.135 kilo işlenmemiş sigara kâğıdı, 110 paket gümrük kaçağı sigara, 3.355 kilo sigara paketlemede kullanılan kağıt, 915 kilo sigara kutusu paketleme kağıdı, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, 42 adet çalıntı elektronik malzemesi, 2 adet kumar makinası, 46 adet kesici alet ele geçirildi.

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