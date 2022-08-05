Güzelliği ve yakışıklılığıyla gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı muhteşem kokulu parfümler

Kokular gündelik hayatımızın çok önemli bir parçasını oluşturur. Güzel kokular insanı mutlu eder ve ruh haline iyi gelir. Öyle ki Antik Mısır'da güzel kokmak, sağlıklı ve iyi bir yaşamın anahtarı olarak görülmüştür. Bugün biliyoruz ki insanlar kokularıyla akılda kalır ve hatırlanır. Her şeyden önce güzel kokmak, kendinize olan özgüveninizi arttırır, sizi çekici ve etkileyici kılar. Bu nedenle parfüm çoğu kişi için olmazsa olmaz bir kişisel bakım ürünüdür. Siz de parfümsüz yapamayanlardansanız; parfümünüzde değişikliğe gitmeyi düşünüyor, farklı parfümler denemek istiyor ya da eşinize, sevgilinize, arkadaşınıza, sevdiklerinize parfüm hediye etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Dünyaca ünlü isimlerin kullanmayı bırakamadığı, en sevdiği parfümleri sizin için derledik. Bu ürünler size yol gösterecek. O hâlde, hazırsanız başlıyoruz!

1. Adele - Christian Dior Hypnotic Poison

Kullanıcı yorumu:

"Muhteşem koku seksi ve iddialı. Sık çık, üç gün kokarsın."

"Kokusu çok kalıcı, sürekli üzerimde hissediyorum. Çok memnunum."

2. Antonio Banderas - Christian Dior Eau Sauvage

Kullanıcı yorumu:

"Çok etkileyici, çekici bir kokuya sahip. Yanından geçtikleriniz arkasını dönüp bakıyor, o derece."

"Muhteşem bir koku. Yıllardır vazgeçemiyorum, sürekli kullanıyorum."

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3. Emma Roberts - Dior Pure Poison

Kullanıcı yorumu:

"Sürekli kullandığım parfüm. Merak edenler için yasemin gibi hafif çiçeksi kokuyor şekerli ve odunsu değil. Sıktığınızda sizi ve çevrenizdekileri boğmayan saatler sonra dahi yakın mesafeden çok hoş kokusu gelen bir parfüm."

"Süper. Çok güzel bir koku kalıcı."

4. Jared Leto - Calvin Klein One

Kullanıcı yorumu:

"Bu, hayatım boyunca tanıdığım yüksek kaliteli otantik taze koku. Paketleme ve kargo da profesyonelce yapılmıştı."

"Çok fresh ve tatlı bir kokusu var. Unisex dese de erkeklerde çok daha güzel koktuğunu düşünüyorum."

5. Elçin Sangu - Poison Girl Dior

Kullanıcı yorumu:

"Bu zamana kadar kokladığım en seksi en kadınsı güzel parfümlerden bir tanesi. Gayet güzel yalnız kış ayları veya sonbaharda daha iyi gider. Tam bir gece parfümü."

"İnanılmaz kalıcı ve orijinal koku. Tereddütsüz alın."

6. Barış Arduç - Dolce&Gabbana The One

Kullanıcı yorumu:

"Kokusu çok güzel tatlı bir kokusu var, çok ağır değil."

"Harika bir parfüm. Kokusu çok güzel tavsiye ediyorum."

7. Jennifer Aniston - Cacharel Anais

Kullanıcı yorumu:

"Mükemmel koku, mükemmel kalıcılık. Çok seviyorum. Kış kokusu deniyor ama yazın da rahatsız edici değil. Çicek kokusu. Durdukça daha güzelleşiyor.

"Muhteşem bir parfüm muhakkak alın. Böyle bir deneyimden eksik kalmayın lütfen."

8. Chris Hemsworth - Hugo by Hugo Boss

Kullanıcı yorumu:

"İnsanın özgüvenini yerine getiriyor resmen. Çok modern bir kokusu var. Tarif edemiyorum ama çok güzel."

"Kadınlar bayılıyor resmen. Sürekli parfümümü soruyorlar. Alın aldırın pişman olmazsınız."

9. Hadise- Calvin Klein Beauty

Kullanıcı yorumu:

"Orijinal, mis gibi bir bahar kokusu."

"Uzun süredir severek kullanıyorum. Kokusu çok kalıcı değil ama ferah ve yazlık hoş bir koku."

10. Çağatay Ulusoy - Hermes Terre D'hermès

Kullanıcı yorumu:

"Erkek arkadaşıma hediye olarak aldım, çok beğendi. Şimdi vazgeçemediği parfümü."

"Kalıcılığı ve kokusu çok hoş. Tavsiye ediyorum."

11. Buse Terim - Burberry My Edp

Kullanıcı yorumu:

"Çok güzel çiçeksi kokular... Fiyat da uygun."

"Burberry farkı her zaman ortada, bayıldım."

12. Kıvanç Tatlıtuğ - Nasomatto Baraonda

Kullanıcı yorumu:

"Beklentimin çok üstünde çıktı. Kokusu mükemmel. Bundan sonra favori parfümüm."

"Bugüne kadar kokladığım en güzel şey kesinlikle."

13. Naomi Campbell - Dior Diorissimo

Kullanıcı yorumu:

"Kokusu çok hafif ve kalıcı."

"Dior kalitesi. Muhteşem koku."

14. Gigi Hadid - Tom Ford Black Orchid

Kullanıcı yorumu:

"Aşık olabilirsiniz. Unisex olmasına rağmen yine de bayanların tercih etmesini tavsiye ederim. Ayrıca iki fıs üzeri kullanmayın, burnunuz kokuya alışmış olsa da etrafınızdakileri aşırı boğabilirsiniz."

"Harika ötesi. Kesinlikle tavsiye ederim. Kokusu kalıcı. Ağır koku sevenler için ideal."

15. Nesrin Cavadzade - Yves Saint Laurent Libre

Kullanıcı yorumu:

"Bu kokuyu beğenmeyene rastlamadım. Ne zaman sıksam mutlaka bir yorum geliyor. Risksiz, her yere kullanılabilecek bir parfüm."

"Favori kokum, hafif çiçek kokusu sevenlere. Ağırlıklı olarak portakal çiçeği kokuyor ama ağır ve şekerli değil."



