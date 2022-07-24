Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bilal P. (19) idaresindeki 27 P 5656 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolu biber anıtı kavşağında, Ahmet G'nin (31) kullandığı 33 ENA 93 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ahmet G. ile araçlarda bulunan Kübra G. (27), Lalenur P. (21), Sabiha P.(60), Münevver K. (73) İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı olay yerine yakın bir iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, otomobillerin çarpışma anı ile polis ve ambulansların bölgeye gelişi yer alıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz