YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonları denetlendi

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonları denetlendi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.04.2020 16:22 | Son Güncelleme

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonları denetimi yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerince korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il genelinde kamuya açık alanlarda kontrol ve denetimler yapıldı.

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonları denetlendi

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonları denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerince korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il genelinde kamuya açık alanlarda kontrol ve denetimler yapıldı. Ekipler, 23 internet kafe, 7 playstation, 5 iddia bayi, 8 park, 4 ganyan bayi, 4 kafe, 5 nargile kafe, 18 büfe, market, tekel bayii kontrol edildi.
Denetimlerde 44 şahsın GBT kaydı sorulurken tedbirler kapsamında kapalı olması gereken umuma açık iş yerlerinin kapalı olup olmadığı da denetlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
05:59
Öğle
12:37
İkindi
16:14
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Deniz Kuzudişli Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
İconova Eczanesi
Sehitkamil
Müge Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KOSGEB Gaziantep Müdürü Gözek, Londra'daki ailesiyle Kovid-19'dan kurtulmaya çalışıyor

KOSGEB Gaziantep Müdürü Gözek, Londra'daki ailesiyle Kovid-19'dan kurtulmaya çalışıyor

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep Valiliği’nden Korona virüsü tedbiri

Gaziantep Valiliği’nden Korona virüsü tedbiri

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ne 2012 Yılı Mükemmellik Sertifikası

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ne 2012 Yılı Mükemmellik Sertifikası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.