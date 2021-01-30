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Gaziantep’te kaçak içki baskını

30.01.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te kaçak içki baskını

Gaziantep bir işyerine baskın yapan KOM ekipleri 128 şişe kaçak içki ile 39.5 litre dökme alkol yakaladı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir işyerinde yaptıkları aramada 128 şişe kaçak alkol ve 39.5 litre dökme alkol ele geçirdi.

Gaziantep bir işyerine baskın yapan KOM ekipleri 128 şişe kaçak içki ile 39.5 litre dökme alkol yakaladı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir işyerinde yaptıkları aramada 128 şişe kaçak alkol ve 39.5 litre dökme alkol ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla yapılan çalışmalarda, 29 Ocak günü Şahinbey ilçesinde bulunan bir işyerinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada 128 şişe kaçak, 39.5 litre ise dökme alkol ele geçirildiği aktarılırken şüpheli 1 şahsın hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı paylaşıldı.

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