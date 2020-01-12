YURTHABER
  4. Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

Gaziantep polisi ile jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir tırda gizlenmiş 5 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, D 440 karayolu üzerindeki Sinan Mahallesi kavşağında B.D.

Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep polisi ile jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir tırda gizlenmiş 5 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, D 440 karayolu üzerindeki Sinan Mahallesi kavşağında B.D. isimli şahsın kullandığı tırı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 3 ayrı yere gizlenmiş toplam 5 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara, 750 Türk Lirası, 160 ABD Doları ile 2 adet cep telefonu ele geçirdi. İfadeleri alınan sürücü B.D. ile yanındaki kardeşi İ.D. serbest bırakılırken, araç ile ele geçirilen malzemelere ise el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Yarım asırlık mutluluğun formülü gençlere anlatıldıYarım asırlık mutluluğun formülü gençlere anlatıldı
Metruk binada çıkan yangın korkuttuMetruk binada çıkan yangın korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kartal Edebiyat Günleri’nde Zülfü Livaneli’ne onur ödülü

Kartal Edebiyat Günleri’nde Zülfü Livaneli’ne onur ödülü

Kızı için bu kez maket gemi yaptı

Kızı için bu kez maket gemi yaptı

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:43
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Bodur Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Tarık Eczanesi
Sehitkamil
Alpaydın Eczanesi
Sahinbey
Gülistan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı

Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.