Gaziantep'te kaçak silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silah tamiri yapan hurdacıya yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde hurdacı olarak faaliyet gösteren ve silah tamiri yapıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 19 fişek ile 2 kesici alet ele geçirildi.

Farklı suçlardan 21 kaydı bulunan A.K'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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