Gaziantep'te kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık zanlıları tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elektrikli bisiklet, 2 evden ve 1 ahırdan hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 2 zanlıları yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ahırdan hırsızlık ve elektrikli bisikletin çalınma anları yer alıyor.

