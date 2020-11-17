Gaziantep'te kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık zanlıları tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elektrikli bisiklet, 2 evden ve 1 ahırdan hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 2 zanlıları yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında ahırdan hırsızlık ve elektrikli bisikletin çalınma anları yer alıyor.