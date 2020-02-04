Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Beydilli Mahallesi'nde yaşayan Döne (84) ile oğlu Cuma Alkurt'tan (39) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Eve giren polis, anne ve oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun öldüğü belirlendi.
Anne ve oğlunun cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Döne ve Cuma Alkurt'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.
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