Gaziantep'te kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi, 6 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet B. (39), Düztepe Mahallesi'nde husumetli olduğu grupla tartışmaya başladı.

Bu sırada bıçaklanan Ahmet B, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Ahmet B'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.



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