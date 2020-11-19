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Gaziantep'te kayıp kişinin cesedi merdiven altında gömülü bulundu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.11.2020 00:19 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kayıp kişinin cesedi merdiven altında gömülü bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedi, bir evin merdiveninin altında gömülü bulundu.

Ailesi tarafından 2 ay önce kayıp başvurusu yapılan Mehmet Y. (30), arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Nizip Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip tarafından en son Şahinbey Mahallesi'ndeki bir evde görüldüğü tespit edilen Mehmet Y. için belirtilen adreste arama yapıldı.

Aramada evin merdiven altında yeni dökülmüş betonu fark eden polisler, Nizip Belediyesi ekiplerine merdiven altını kazdırdı.

Kazılan alanda Mehmet Y'nin cansız bedeni bulundu.

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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