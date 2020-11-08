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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.11.2020 20:13 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehrin kalabalık caddelerinde sigara içilmesi kısıtlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada, "İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi, İnönü Caddesi, Karataş 400. Cadde, Demokrasi Bulvarı ve Üniversite Bulvarı ile Şehitkamil ilçesine bağlı Maaşkuyu Caddesi, Korutürk Caddesi, Şoför Ali Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı ve Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda maske kullanımını ihlal ederek ya da maskeyi aşağı indirerek yeme-içme ve sigara içilmesinin yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, iş yeri sahiplerinin ve misafirlerinin iş yeri önlerinde masa ve sandalye koyarak veya ayakta maskelerini aşağı indirerek sigara içmelerinin de yasaklandığı kaydedildi.

Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılacağı belirtildi.

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