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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 bin 682 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.07.2020 09:25 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 bin 682 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte son 24 saatte sosyal mesafeye uymayan veya nizami maske takmayan 4 bin 682 kişiye toplam 4 milyon 213 bin 800 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabı aracılığıyla kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kentte son 24 saatte uygulanan cezai işlemin tablosunu paylaşan Gül, toplamda 4 bin 682 kişiye 4 milyon 213 bin 800 lira ceza kesildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tehlike büyük. Tedbir basit. Maskeyi tak, mesafeyi ayarla. Temizliği ihmal etme. Kurallara uymayan 4 bin 682 kişiye idari ceza verilmiştir.
Lütfen çenenizde ve elinizde maskeyle dolaşmayınız."

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