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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 308 kişiye idari yaptırım uygulandı

07.05.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 308 kişiye idari yaptırım uygulandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 308 kişiye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 272, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 35 ve karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 495 kişi ise ikaz edildi.

Ayrıca, denetlenen 277 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

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