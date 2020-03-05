YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.03.2020 17:44 | Son Güncelleme

Gaziantep’te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 990 sürücü, ve yolcuya ceza kesildi.İl emniyet müdürlüğünden yapılan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “Yapılan denetimlerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 12 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 287 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 286 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 6 sürücüye dış ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 3 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 26 aracın tescil plakasına şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan, 14 sürücüye ters istikamette seyretmekten, 6 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 58 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 1 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 291 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, Genel toplamda 990 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılmıştır” denildi.Öte yandan denetimlerde 104 aracın trafikten men edildiği ve 12 sürücünün de ehliyetine el konulduğu belirtildi.

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 990 sürücü, ve yolcuya ceza kesildi.
İl emniyet müdürlüğünden yapılan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “Yapılan denetimlerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 12 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 287 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 286 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 6 sürücüye dış ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 3 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 26 aracın tescil plakasına şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan, 14 sürücüye ters istikamette seyretmekten, 6 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 58 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 1 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 291 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, Genel toplamda 990 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılmıştır” denildi.
Öte yandan denetimlerde 104 aracın trafikten men edildiği ve 12 sürücünün de ehliyetine el konulduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:30
Sabah
06:49
Öğle
12:47
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:49

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Dila Eczanesi
Sehitkamil
Erkent Eczanesi
Sehitkamil
Güven Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Zeytin Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Fatma Şahin, Antarktika yolunda müjdeyi verdi

Fatma Şahin, Antarktika yolunda müjdeyi verdi

Gaziantep’te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.