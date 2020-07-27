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Gaziantep'te kurban kesimi randevulu olacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.07.2020 15:41 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kurban kesimi randevulu olacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kurban Bayramı'nda kesimhanede randevulu sistem uygulayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığına bağlı Nizip Mezbahasında, kesimler, veteriner hekim denetiminde gerçekleştirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, Nizip Mezbahası'nı bayram için yeniden faaliyete soktuklarını, salgın dolayısıyla randevu sistemiyle çalışmaya başladıklarını belirtti.

Bayramın ilk günü büyükbaş, ikinci günü ise büyükbaş ve küçükbaş kesimi gerçekleştirileceğini ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

"Böylelikle Gaziantepli hemşehrilerimiz, belirlenen saatlerde burada gelip hayvanlarının kesimini yapabilecek. Tabi bu kesim sırasında randevusuz gelen insanlar, uygun zamanlarda tarafımızca çağrılacak. Büyükbaş kesimlerinde yalnızca hissedarlar girebilecek. Mezbaha girişlerinde ateş ölçerlerimiz bulunacak. Bunun yanında maskesiz, hiç kimse alana giriş yapamayacak. Kesim yapıldıktan önce ve sonra dezenfeksiyon işlemleri uygulanacak. Ardından başkan bir hayvan kesimi için ortam uygun ve steril hale getirilecek. Mezbahamızda ikisi 80 metrekarelik birisi 45 metrekarelik soğuk hava depomuz yer alıyor. Ciğer ve sakatat odalarımız bulunuyor. Vatandaşlarımız Nizip Mezbahası'nda gönül rahatlığıyla kurban kesimlerini yapabilirler."

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