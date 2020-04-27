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Gaziantep’te maske zorunluluğu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerinde maske kullanım zorunluluğu getirildiğini duyurdu.Vali Gül Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağa riayet etmeyenlerin cazalandırılacağını belirterek, "Gaziantep’te 10 ve üzeri kişi çalışan iş yerlerinde maske kullanılması zorunludur.

Gaziantep’te maske zorunluluğu

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerinde maske kullanım zorunluluğu getirildiğini duyurdu.
Vali Gül Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağa riayet etmeyenlerin cazalandırılacağını belirterek, "Gaziantep’te 10 ve üzeri kişi çalışan iş yerlerinde maske kullanılması zorunludur. Denetimlerde, bu kurala riayet etmeyen,çalışanlara günlük standart maske vermeyerek işçilerin ve toplumun hayatını tehlikeye atanların tespit edilmesi halinde en ağır şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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