Gaziantep'te okuma-yazma kursunda başarılı olanlara çeyrek altın ödülü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te okuma-yazma oranının artırılması için düzenlenen kurslara düzenli katılım sağlayıp başarılı olanlardan kurayla belirlenecek bin kişi, çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde 5 Şubat 2018'de başlatılan okuma yazma seferberliğine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle destek verildi.

Protokol çerçevesinde, 2020 yılı Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) güncel verilerine göre il genelinde okuma-yazma bilmediği tespit edilen 52 bin 780 kişiye ulaşılması hedefleniyor. Eğitimlerin sonunda, düzenli katılım sağlayıp başarı elden eden bin kursiyere kura yöntemiyle çeyrek altın hediye edilecek.

Vali Davut Gül, protokol törenindeki konuşmasında, önceki yıllarda da Gaziantep'te okuma-yazma kurslarının açıldığını anımsattı.

Kentin yoğun göç alan bir şehir olduğunu aktaran Gül, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla göç alındığı için dışarda okuma yazma bilmeyen vatandaşlar da şehre geliyor. Bunların önemli bir kısmı da ev hanımı ve yaşlı bireylerden oluşuyor. Bu vatandaşlarımızı ilgilendiren bir protokole bugün imza attık. Okuma yazma kursu açacağız. Okuma yazma kursunu başarıyla geçen kişiler arasında kura yöntemiyle bin kişiye çeyrek altın hediye edeceğiz. Kurslarda aynı zamanda afet, narkotik ve istihdamla ilgili hayati önem taşıyan eğitimler de verilecek."

Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentteki eğitimi daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, özellikle kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili büyük bir gayret gösterdiklerini aktardı.

Ebeveynlerin okuma-yazma oranını artırarak, çocukların hayatlarına da dokunulabileceğine inandıklarını belirten Şahin, "Okuma yazma fırsatını bulamayan annelerimiz ve babalarımıza bu protokol çerçevesinde destek olacağız, eğitim vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı, 'Nerede Kalmıştık?', 'Anne Kız Okuldayız' gibi benzer kampanyalar hayata geçirerek bu anlayışı en çok koruyan ve sürdüren şehirlerden biri Gaziantep oldu." ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında anneleri okuma yazma seferberliğine dahil edeceklerini ve eğitimin sonunda altınla ödüllendireceklerini dile getiren Şahin, eğitimlerin hayırlı olmasını diledi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu ise ülke genelinde okuma-yazma seferberliğinin iyi düzeyde ilerlediğini ve Gaziantep'teki protokolle çalışmaların daha ileri boyuta taşınacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Gül, Şahin ve Tiryakioğlu, hazırlanan protokolü imzaladı.

