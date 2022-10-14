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Gaziantep'te otobüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

14.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otobüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı otobüs şoförünü bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'ndeki otobüs durağında özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız'ı (34) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan B.K. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız ile B.K. arasında dün otobüs durağında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, B.K'nin bıçakladığı Yıldız kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Şoför Gaziantep Şahinbey

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