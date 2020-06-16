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Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 yaralı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.06.2020 12:08 | Son Güncelleme

Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu biri hamile biri bebek üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AET 706 plakalı otomobil, Özdemirbey Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, otomobildeki biri hamile biri bebek 3 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılarından bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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