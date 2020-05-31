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Gaziantep'te otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.05.2020 11:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'te otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 5 otomobil, bir pikap, bir minibüs ve 3 motosikleti çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Basın mensuplarıyla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin çaldıkları araçları kullanmaları yer alıyor.

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