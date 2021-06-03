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Gaziantep'te PKK'nın talimatıyla eylem yaptığı ve cinayet işlediği iddiasıyla yargılanan sanıklara hapis cezası

03.06.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kişinin öldürülmesi ile 6-8 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen olaylar da dahil bazı sokak eylemlerini gerçekleştirdikleri iddiasıyla yargılanan 16 sanıktan 6'sına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 3'üne ise 48'er yıl hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla sokak eylemleri gerçekleştirilmesi ve bir kişinin öldürülmesine ilişkin görülen 16 sanıklı davada, 6 sanık 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yaşından küçük 3 sanık 48'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Cemal Ö. ile 18 yaşından küçük Y.İ, M.A. ile başka suçtan tutuklu bulunan H.Ç, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı, sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki gençlik yapılanması içerisinde yer alan sanıkların, 7 Ekim 2014'te "Kobani" olarak adlandırılan Suriye'nin Aynularab bölgesinde yaşanan çatışmalar ve ölen PKK/YPG mensuplarına destek olmak amacıyla sokak eylemleri gerçekleştirdiklerini, çeşitli tarihlerde de benzer eylemlerini tekrarladıklarını anımsattı.

Sanıkların, yine terör örgütü talimatıyla 1 Temmuz 2015'te Şahin Gökdemir'i (19) merkez Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıklarını belirten savcı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 16 sanıktan Cemal Ö, Ahmet G, Ramazan A, Azad İ, Ömer T. ve Murat A'ya, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve maktul Şahin Gökdemir'e yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Aynı suçlardan M.A, A.T. ve Y.İ, 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle 48'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanık Cemal Ö'yü ayrıca bir kişinin yaralanmasına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırdı.

Sanık Bayram A'ya "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren heyet, sanıklar Ahmet G, Ramazan A, Azad İ, Ömer T, Murat A. ve Ahmet T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Sanıklar A.D, A.A, A.Ö, D.B, F.E. ve H.Ç'nin ise üzerlerine atılı suçlardan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verildi.

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