Gaziantep'te PKK'nın talimatıyla eylem yaptığı ve cinayet işlediği iddiasıyla yargılanan sanıklara hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla sokak eylemleri gerçekleştirilmesi ve bir kişinin öldürülmesine ilişkin görülen 16 sanıklı davada, 6 sanık 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yaşından küçük 3 sanık 48'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Cemal Ö. ile 18 yaşından küçük Y.İ, M.A. ile başka suçtan tutuklu bulunan H.Ç, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı, sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki gençlik yapılanması içerisinde yer alan sanıkların, 7 Ekim 2014'te "Kobani" olarak adlandırılan Suriye'nin Aynularab bölgesinde yaşanan çatışmalar ve ölen PKK/YPG mensuplarına destek olmak amacıyla sokak eylemleri gerçekleştirdiklerini, çeşitli tarihlerde de benzer eylemlerini tekrarladıklarını anımsattı.

Sanıkların, yine terör örgütü talimatıyla 1 Temmuz 2015'te Şahin Gökdemir'i (19) merkez Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıklarını belirten savcı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.