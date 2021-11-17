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Gaziantep'te sahte altın satmaya çalışan 5 zanlı yakalandı

17.11.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te sahte altın satmaya çalışan 5 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sahte altın satmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Alaybey Mahallesi'nde çeyrek, yarım ve tam olmak üzere 741 sahte altının satılmaya çalışıldığı bilgisini edinen ekipler, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında, altınlarla birlikte 25 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 3 cep telefonu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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