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Gaziantep'te sahte Kovid-19 ilacı satmaya çalışan zanlı yakalandı

09.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te sahte Kovid-19 ilacı satmaya çalışan zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacı satmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İ.T'nin otomobilinde sahte Kovid-19 ilacı satacağı bilgisine ulaştı.

Serince Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında ekiplerin "dur" ikazına uymayan zanlı otomobille kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Otomobildeki aramada, 3 kutu sahte Kovid-19 ilacı ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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