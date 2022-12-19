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Gaziantep'te servis aracının çaptığı kamyonetin altında kalan 2 işçi öldü

19.12.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, servis aracının çaptığı park halindeki kamyonetin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 HM 476 plakalı işçi servisi, 5. Organize Sanayi Bölgesi 83508 Nolu Caddesi'nde, ters yönden gelerek park halindeki kamyonete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, kaldırımda telekomünikasyon işinde çalışan işçilerin üzerine sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalan işçi Mehmet Patlar'ın (38) hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracın altından çıkarılan Fatih Akar (34) ve servisteki 3 yaralı ise ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Akar'ın, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntüde, servis aracının ters yönden gelerek park halindeki araca çarpması, çarpışmanın ardından sokakta oturan sahipsiz köpeğin olay yerinden kaçarak uzaklaşması yer aldı.

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