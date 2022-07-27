YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te silahlı kavgayı ayırmaya çalışan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te silahlı kavgayı ayırmaya çalışan kişi hayatını kaybetti

27.07.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te silahlı kavgayı ayırmaya çalışan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te silahlı kavgayı ayırmaya çalışan kişi hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı kavgaya ayırmaya çalışan kişi öldü.

Oğuzeli ilçesindeki bir bağ evinde Y.S. ile arkadaşı İ.Y. arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

O sırada evde bulunan Ahmet Tamer, kavgayı ayırmaya çalışırken vücuduna isabet eden mermi sonucu yaralandı.

Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Tamer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tamer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili Y.S. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te bariyere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandıGaziantep'te bariyere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı
İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıİzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YÖK, vakıf üniversitelerinden "eğitim ücretlerinin tercihlerden önce belirlenmesini" istediYÖK, vakıf üniversitelerinden "eğitim ücretlerinin tercihlerden önce belirlenmesini" istedi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep jandarma silahlı kavga

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:48
Sabah
05:24
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:50
Yatsı
21:20
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Japonya'da maymun terörü! Yetkililer katil maymun avına çıktı

Japonya'da maymun terörü! Yetkililer katil maymun avına çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.