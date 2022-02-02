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Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu

02.02.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 500 bin lira değerinde altını alan 2 şüpheli, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te bir kuyumcunun camını kıran silahlı 2 zanlı, vitrindeki altınları alarak kaçtı.

Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'ndeki bulunan bir kuyumcuya gelen yüzü kapalı iki kişi, silahla havaya ateş ettikten sonra ön camı kırdı.

Vitrinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerinde altını alan 2 şüpheli, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, olay yerinde inceleme yaptı, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kuyumcu Gaziantep

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