Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te bir kuyumcunun camını kıran silahlı 2 zanlı, vitrindeki altınları alarak kaçtı.

Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'ndeki bulunan bir kuyumcuya gelen yüzü kapalı iki kişi, silahla havaya ateş ettikten sonra ön camı kırdı.

Vitrinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerinde altını alan 2 şüpheli, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, olay yerinde inceleme yaptı, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



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