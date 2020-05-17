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Gaziantep’te sinema salonları evlere taşınıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.05.2020 16:06 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını ile beraber “Evde Kal” çağrısına uyan vatandaşlar için farklı bir hizmet sağladı.

Gaziantep’te sinema salonları evlere taşınıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını ile beraber “Evde Kal” çağrısına uyan vatandaşlar için farklı bir hizmet sağladı. Büyükşehir, resmi internet sitesinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda (TRT) Mayıs Ayı’nda yayınlanan prestijli ve ödüllü filmleri paylaşmaya başladı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yerel olmaktan çıkıp ulusal bir salgın yani pandemi olarak ilan edilen Corona Virüs’e karşı Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de mücadele veriliyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Evde Kal” çağrısına uyan vatandaşlar için dijital altyapısını güncelleyerek birçok uygulama ile uzaktan belediye hizmetlerine erişim olanağı sunarken, bir tek tıkla ile birçok kültürel etkinliğe ulaşım sağlıyor. Büyükşehir, TRT’nin “Ev Hayat Dolu’’ sloganıyla başlatmış olduğu yayın akışlarından kültür sanat kanalı olan TRT2 ‘de Mayıs Ayı’nda yayınlanan filmlerin resmi internet sitesi içinde yayınlanması konusunda kurumla anlaştı. Büyükşehir’in web sitesinden “#evdekalGaziantep” sekmesini tıklayarak ulaşılabilecek filmler, hanelerde ailece kaliteli zaman geçirilmesi sağlayacak.
Büyükşehir bu sayede TRT2’nin yayınlanan edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları tek tıkla Gazianteplilerle sunmuş olacak. Evde kalan Gazi şehirliler Büyükşehir ile dolu dolu zaman geçirecek, uyarılara uyarak evde kalan sinemaseverlerin bir nebze olsun sinema hasreti bu sayede giderilecek. Sinemaseverler https://evdekalgaziantep.gaziantep.bel.tr/#kultur-sanat-kutuphaneler-turizm internet adresinden film platformuna ulaşmış olacak.

Gaziantep’te sinema salonları evlere taşınıyor

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Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Nilay Eczanesi
Sehitkamil
Özge Duacı Eczanesi
Sehitkamil
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Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
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