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Gaziantep’te sokak hayvanları için önemli iş birliği

08.01.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası iş birliğinde “Yaralı Sokak Hayvanlarının Muayene, Tetkik, Teşhis ve Tedavileri” ’ne ilişkin protokol imza töreni düzenlendi.Hayvan Dostu Gaziantep için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 9 ilçe 780 mahallede sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi görevini üstlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası iş birliğinde “Yaralı Sokak Hayvanlarının Muayene, Tetkik, Teşhis ve Tedavileri” ’ne ilişkin protokol imza töreni düzenlendi.
Hayvan Dostu Gaziantep için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 9 ilçe 780 mahallede sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi görevini üstlendi. Bu kapsamda yapılan çalışmayı güçlendirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası’yla işbirliğine giderek “Yaralı Sokak Hayvanlarının Muayene, Tetkik, Teşhis ve Tedavileri” protokolü imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında yapılan imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler katıldı. İmzalanan protokolle birlikte veteriner hekimler ve klinik polikliniklerde, ekiplerce getirilen sahipsiz sokak hayvanları ile Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bulunan diğer hayvanların imkânlar yetmediği durumlarda tedavi, tetkik, teşhis, acil müdahale ve gerekli görülen operasyonları gerçekleşecek. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, ciddi yaralanmalar ve ağır ameliyatlar için bölgede veterinerlik fakültesi bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile ilerleyen günlerde ayrı bir protokol imzalayacak.
Büyükşehir 2020 yılında 6 bin sokak hayvanının tedavisini üstlendi
2020 yılında Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi, 6 bin sahipsiz sokak hayvanın bakımını üstlenerek 2 bin hayvanı sahiplendirdi, 4 binini de tedavileri ve bakımlarının ardından alındıkları alanlara bırakıldı. Ayrıca şehirde bulunan 140 besleme noktasının sayısı 50 arttırılarak 190’a çıkarıldı, 6 bin paket mama dağıtıldı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında ise 15 milyon TL’lik yatırımla Burç Yazıbağ’da yeni köpek barınağı yapacak. 6 ayda tamamlanması planlanan tesis Türkiye’nin en büyüğü olacak, içinde kedi ve köpekler için ayrı bölümlerin oluşturulurken, daha ferah bir alan yaratılacak, ameliyat alanları, bakım odası, yoğun bakım üniteleri, hasta hayvanlar için karantina bölgeleri ve yiyeceklerin muhafazası için soğuk hava depoları bulunacak.
"Doğayı sevmeyen insanı da sevemez"
Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanseverliğin özel bir his olduğunu belirterek, "Yüreğinde o sevgiyi hissetmek çok önemlidir. İnsan sevgisi, her türlü canlıyı sevebilmekle başlıyor. Doğayı sevmeyen insanı da sevemez. Biz bir sevgi toplumu olacaksak bu doğayı severek gitmeliyiz. Doğal Hayatı Koruma ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler de gönül diliyle konuşan biri ve ekibimizin başı. O yüzden bu ekiple birlikte 2 milyon nasıl bize emanet ise şehir sınırları içindeki her canlı ve doğa bize emanet. Bugün yaşadığımız Pandemi şartlarında insanlar nasıl etkileniyorsa doğadaki hayvanlarda aynı derecede salgından etkileniyor. Olağanüstü tedbirler almak gerekiyordu. STK’larımız ve veteriner hekimliği odamızla çok özel bir çalışma yaptık. Beslenme alanlarını genişlettik. Var olan ekosistemi doğal formunda korumak adına yoğun gayret gösterip tedbirlerimizi aldık. Ancak daha kalıcı çözümler gerekiyordu bu nedenle hizmet satın almalıydık. Bu doğrultuda da imzaladığımız protokolle bu şehirde yetişmiş olan veteriner hekimlerden destek alacağız. Ayrıca yaralı sokak hayvanlarımız için daha büyük operasyonların gerektiği durumlarda da bir akademik destek gerekiyor. Şehrimizde veterinerlik fakültesi bulunmadığından Hatay Veterinerlik Fakültesi’nden destek alacağız. Bizim bu yıl yaklaşık 15 milyon liralık çok büyük bir yatırımımız olacak. Bu yatırımın bütün projeleri hazırlandı. Şu an Türkiye’nin en büyük barınağını yapıyoruz, 6 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Bu projemizle de Türkiye’ye örnek olup diğer şehirlerin çalışmalarına da olumlu etkide bulunacağız” dedi.
"Sokak hayvanlarını yalnız bırakmayacağız"
Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri ise törende yaptığı konuşmada, "Her veteriner hekim bir hayvanseverdir anlayışıyla yola çıkarak imzaladığımız bu protokolle tedavi olanakları bulamayan sokak hayvanlarına Gaziantep bölgesindeki klinikler olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. ‘Onlar bize emanet, biz de gerekli özeni gösterip sahip çıkacağız’ düşüncesiyle sokak hayvanlarımızı yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

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