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Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.04.2020 15:42 | Son Güncelleme

Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 hırsızlık olayının faili olarak aranan 2 şüpheli suçüstü yakalanıp tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 iş yerinde meydana gelen cep telefonu hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler takibe aldıkları zanlıları bir iş yerinde suçüstü yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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