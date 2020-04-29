Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 hırsızlık olayının faili olarak aranan 2 şüpheli suçüstü yakalanıp tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 iş yerinde meydana gelen cep telefonu hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler takibe aldıkları zanlıları bir iş yerinde suçüstü yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

