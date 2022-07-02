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Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

02.07.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlıların yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2. Organize Sanayi Bölgesi 235. Sokak'ta E.K. ve E.A'yı çalıntı malzemeyi araca yüklerken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan güvenlik kamera kayıtlarında, zanlıların bir araca çalıntı eşya yüklemesi, olay yerinden kaçmaya çalışması ve polis tarafından suçüstü yakalanma anı yer alıyor.

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