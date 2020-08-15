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Gaziantep'te suçüstü yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.08.2020 09:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'te suçüstü yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 6 hırsızlık olayının faili olarak aranan iki şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey Mahallesi'ndeki iki ev ile Adnan Menderes Mahallesi'ndeki 4 iş yerinden cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, iki hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları zanlıları iş yerinde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden birinin 40 suç dosyasının bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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