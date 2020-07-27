YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te taklit ürün operasyonu

Gaziantep'te taklit ürün operasyonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.07.2020 22:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'te taklit ürün operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ünlü bir markanın logosunun basılı olduğu 8 bin 964 taklit ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesindeki 2 iş yerinde ünlü bir markanın taklit ürünlerinin üretildiğini tespit etti.

İş yerlerinde yapılan aramada ünlü markaların logolarının basılı olduğu 8 bin 964 taklit terlik, 1901 şilte ve terlik tabanı ele geçirdi.

Ürünlerin 1 milyon 758 bin 800 lira olduğu değerlendirilirken ekiplerin söz konusu 2 iş yeri sahibi hakkında işlem yapacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arnavutköy'de bomba alarmı! Arnavutköy'de bomba alarmı!
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Teknenin içinde ölü bulundu

Teknenin içinde ölü bulundu

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:25
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:50
Yatsı
21:19

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Altınay Sağlık Eczanesi
Sehitkamil
Bodur Eczanesi
Sehitkamil
Demir Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Özmen Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gaziantep'te düğünlere Kovid-19 denetimi

Gaziantep'te düğünlere Kovid-19 denetimi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Suruç'ta Katliamda Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu, Cenazeler Gönderildi (3)

Suruç'ta Katliamda Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu, Cenazeler Gönderildi (3)

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.