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Gaziantep’te TEKNOFEST heyecanı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.09.2020 18:10 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te yapılacak TEKNOFEST hakkında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Büyükşehir Meclisi’nde bilgilendirmede bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te yapılacak TEKNOFEST hakkında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Büyükşehir Meclisi’nde bilgilendirmede bulundu. Fatma Şahin, festivalin kentin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacağını, akıllı şehir ve teknolojik altyapının güçlenmesinde bir dönüşüm yaşatacağını belirtti.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST için geri sayım sürerken, 22-27 Eylül tarihlerinde yapılacak festival Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu sene ilk defa İstanbul dışında gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda (Onat Kutlar Tiyatro Salonu) gerçekleşen Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın Birinci Bileşimi’nde Başkan Fatma Şahin bilgilendirme sunumu yaptı. “Milli Teknoloji Hamlesi”nin festivali TEKNOFEST’te korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle değişikliklere gidildiğini belirterek, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) gerçekleşeceğini ifade etti.
22 Eylül’de kortej yürüyüşü ile başlayacak TEKNOFEST’te, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan “Türk Yıldızları” akrobasi gösterisinde bulunacak. Festivalde, drone ve sürpriz yarışmalar, sergiler, eğitimler, uluslararası girişim zirvesi yapılacak. Öte yandan TEKNOFEST’te ilk defa biyoteknoloji, inovasyon, tarım ve teknoloji ile çevre ve enerji başlıklarında yarışmalar düzenlenecek.

“Birçok çocuk TEKNOFEST’ten sonra yeni bir döneme başlayacak”
Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi ile birlikte insan sağlığını korumak için ‘Ne yapmak gerek’ denildiğinde ‘Durmayalım bu festivali yeni normale çevirelim’ dediklerini belirterek, “Burada olanlar şehrin akıllı şehir altyapısında bir paradigma dönüşümü, şehri teknolojik altyapı ile kuvvetlendirme dönüşümü. İki merkezin yaptığı dene-yaplara baktığımız zaman bize fırsat verdiğini gösterdi. Büyükşehirde çocuk akademisinden tutun valimizin denetiminde dene-yap atölyelerinde birçok çocuk TEKNOFEST’ten sonra yeni bir döneme başlayacak. Bu bize büyük bir imkan ve fırsat verdi. 22’sinde bir kortej yürüyüşü olacak. Pandemiden dolayı sayısal olarak dikkatli olduğumuz nerede yürünecek kaç kişi ile yürünecek bunu planlıyor gelecek çocukların sağlığını koruyacak şekilde planlama yapıyoruz. Gelenleri özellikle kültür ve tarih yolunda yürüyecek şekilde planlıyoruz. Çalışma yaparken yeni normalde heyecanı nasıl çocuklara katarız diye baktık” dedi.

“Gaziantep şu anda 3 bin 891 başvuru ile Türkiye birincisi”
Katkıda bulunan 56 kurumun ayrı katkı sağladığını belirten Şahin, “Kim ne yapacak bunları çalışıyoruz. Şehrin nasıl heyecanlandığı ve nasıl sahip çıktığını başvurular gösteriyor. Gaziantep şu anda 3 bin 891 başvuru ile Türkiye birincisi. İstanbul’daki sayı 2 bin 655. TEKNOFEST 1 milyon öğrencimizi heyecanlandırıyor, moral veriyor, motive ediyor yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ayrıca 84 ülkeden rekor bir başvuru var. Geçmiş yıllara göre katılımcı sayıları artıyor. Bu şehrin ve bu ülkenin akıllı şehirler ve teknolojiyi kullanma konusunda kabiliyet ve kapasiteyi gösteriyor. Doğru bir iş yaptığınız zaman nasıl büyüdüğünü gösteriyor. Burada herkes elini taşın altına koydu. 15 gün bu şehri hazırlayalım gelin gibi süsleyelim, şehrin tanıtımına büyük katkı sağlıyor” diye konuştu.

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