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Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Aşk ve Taht için erken final kararı

ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht sezona iddialı başladı ama reytinglerde istediği başarıyı yakalayamadı. Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat rolüyle başrolünü oynadığı dizi için erken final kararı alındı.

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Aşk ve Taht için erken final kararı
Öznur Yaslı İkier

Atv’nin Taylan Biraderler’in yönettiği yeni dönem dizisi “Aşk ve Taht”ın son olarak 3. bölümüyle ekrana geldi.

Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat rolüyle başrolünü oynadığı dizinin ilk 5 bölümü çekilmiş ve son bölüm reytinglerine göre hareket edilmesi için diziye 3 gün repo verilmişti.

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Aşk ve Taht için erken final kararı 1

ERKEN FİNAL KARARI
Ancak son çıkan reytingler de beklentiyi karşılamayınca büyük umutlarla başlanan dizinin 5. bölümde ekran macerasının son bulmasına karar verildi.

AŞK VE TAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat'ın hayatını ve zindandan tahta uzanan mücadelesini merkezine alıyor. Sekiz yıl boyunca zindanda kalan Alaeddin, özgürlüğüne kavuşmasının ardından Selçuklu tahtına geçiyor. Ancak onun için asıl mücadele tahta çıktıktan sonra başlıyor.

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Aşk ve Taht için erken final kararı 2

Dizinin hikayesinde Alaeddin'in hayatı, Alanya Prensesi Destina ile kesişiyor. Geçmişte birbirlerinin kim olduğunu bilmeden karşılaşan ikilinin hikayesi, Alaeddin'in sultan olmasıyla farklı bir noktaya taşınıyor. Destina, Selçuklulara karşı duyduğu öfke ile kalbindeki aşk arasında kalırken Alaeddin de hem tahtını korumaya hem de geçmişinden gelen izlerin peşinden gitmeye çalışıyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Aşk ve Taht'ın başrollerini Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Emrah Altıntoprak ve Murat Serezli gibi isimler de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü Aşk ve Taht dizisi
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