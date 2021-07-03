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Gaziantep'te telefon kullandığı gerekçesiyle işten çıkarılan işçi hukuk mücadelesini kazandı

03.07.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halı fabrikasında telefon kullandığı gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarılan personelin itirazını haklı bulan mahkeme, işverenin 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti - Gerekçeli karardan: - "İşini layıkıyla takip ederken her kişinin kişisel olarak görüşme ve haber alma hakkı bulunmaktadır. Bunun kısıtlanması anayasamızda düzenlenen kişilik haklarıyla dahi örtüşmemektedir"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te bir halı fabrikasında telefon kullandığı gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarılan kişinin itirazını haklı bulan mahkeme, işverenin 10 bin lira tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Bir halı fabrikasında çalışan işçi M.M.B, iş yerinde belirtilen "telefon kullanmama" kuralına uymadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Hukuk mücadelesi başlatan M.M.B, avukatı aracılığıyla iş mahkemesine başvurdu.

4. İş Mahkemesinde görülen dava, yargılamanın ardından tamamlandı. İşçiyi haklı bulan mahkeme, işverenin 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

İletişim özgürlüğünün, anayasal hak olduğu belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Her ne kadar işçiler, iş yerinde telefon ile konuşmasının ve kullanmanın yasaklandığını bilerek işe alınsa dahi, öncelikle tüm çalışanlar yerine seçili çalışanlara bu uygulamanın yapılması hakkaniyete aykırıdır. Ayrıca işini layıkıyla takip ederken her kişinin kişisel olarak görüşme ve haber alma hakkı bulunmaktadır. Bunun kısıtlanması anayasamızda düzenlenen kişilik haklarıyla dahi örtüşmemektedir."

İşçinin avukatı Abdulkadir Akıllar, AA muhabirine, işveren tarafının telefon yasağını kabul ettiğini, söz konusu yasağı sözleşme ve disiplin talimatında belirtiklerini ve işe alınan personelin de bunu bildiği yönünde savunma yaptıklarını anlattı.

Akıllar, şunları söyledi:

"Hatta tuşlu telefonla girilebildiğini belirttiler ancak bu savunmaya itibar edilmemesi gerektiğini savunduk. Mahkeme de yargılamadan sonra işe girerken telefonla girişin yasaklanamayacağını, iletişim, haber alma özgürlüğü kapsamında olduğunu, bu hakkın kısıtlanmasının anayasaya aykırılık teşkil edeceğini vurguladı ve işçiyi haklı buldu. Bir uygulamanın iş sözleşmesinde geçmiş olması veya disiplin talimatında yazılmasının tek başına yeterliği olmadığı, daha geniş açıdan bakılarak, anayasaya, kanunlara uygun mu şeklinde irdelemenin gerekliliğini mahkeme bize göstermiş oldu."

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